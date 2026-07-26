Durante un interrogatorio, un uomo di 26 anni ha ammesso di aver ucciso e bruciato il corpo di Luca Esposito. La confessione è stata resa senza riserve e conferma il coinvolgimento diretto nell'omicidio. La polizia sta procedendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna altra informazione sui motivi o le circostanze è stata resa nota. La procura ha avviato le procedure legali in seguito alla confessione.

«L'ho ucciso io e poi ho bruciato il suo corpo». E' la piena confessione resa, durante l'interrogatorio, da Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino considerato che si è accusato - dopo l'arresto - dell'omicidio di Luigi "Luca" Esposito, assassinato il 19 luglio in un terreno agricolo in località Cioffi a Eboli, in provincia di Salerno. Il giovane, al termine di serratissime indagini eseguite dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Salerno, è stato trovato in casolare abbandonato che si affaccia sulla statale 18, poco lontano dal luogo del delitto. Tra gli oggetti ritrovati nel bivacco, anche il cellulare e una carta di credito della vittima. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - La confessione dell'assassino di Luca Esposito: «L'ho ucciso e poi ho bruciato il corpo»

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Omicidio Luca Esposito, la confessione dell&8217;assassino: «L&8217;ho ucciso per punizione» Eboli…

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La confessione dell'assassino di Luca Esposito: L'ho ucciso e poi ho bruciato il corpo x.com

Eboli, è un tunisino clandestino l'assassino del giornalista Luca Esposito reddit

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