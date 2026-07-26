La confessione dell' assassino di Luca Esposito | L' ho ucciso e poi ho bruciato il corpo

Da salerno.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un interrogatorio, un uomo di 26 anni ha ammesso di aver ucciso e bruciato il corpo di Luca Esposito. La confessione è stata resa senza riserve e conferma il coinvolgimento diretto nell'omicidio. La polizia sta procedendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna altra informazione sui motivi o le circostanze è stata resa nota. La procura ha avviato le procedure legali in seguito alla confessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«L'ho ucciso io e poi ho bruciato il suo corpo». E' la piena confessione resa, durante l'interrogatorio, da Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino considerato che si è accusato - dopo l'arresto - dell'omicidio di Luigi "Luca" Esposito, assassinato il 19 luglio in un terreno agricolo in località Cioffi a Eboli, in provincia di Salerno. Il giovane, al termine di serratissime indagini eseguite dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Salerno, è stato trovato in casolare abbandonato che si affaccia sulla statale 18, poco lontano dal luogo del delitto. Tra gli oggetti ritrovati nel bivacco, anche il cellulare e una carta di credito della vittima. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

la confessione dell assassino di luca esposito l ho ucciso e poi ho bruciato il corpo
© Salerno.corriere.it - La confessione dell'assassino di Luca Esposito: «L'ho ucciso e poi ho bruciato il corpo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Omicidio Luca Esposito, la confessione dell&8217;assassino: «L&8217;ho ucciso per punizione» Eboli…

Video Omicidio Luca Esposito, la confessione dell&8217;assassino: «L&8217;ho ucciso per punizione» Eboli…

Notizie e thread social correlati

Luca Esposito, il giornalista ucciso e poi bruciato: una sola auto sul posto, forse l'assassino è arrivato con lui. Domani l'autopsiaIl corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli.

?Luca Esposito, il presunto assassino è un 26enne tunisino: ha confessato. «Così ha bruciato il corpo del giornalista»Un uomo tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e ha confessato di aver ucciso un giornalista di 53 anni.

Temi più discussi: Giornalista ucciso nel Salernitano, ha confessato un tunisino di 26 anni. Salvini: in carcere nel suo Paese; Omicidio Esposito. Ombre, confessioni, movente secretato; Omicidio Luca Esposito, braccato l’assassino: ha confessato; Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo di 26 anni: era nascosto in un casolare abbandonato, ha confessato.

La confessione dell'assassino di Luca Esposito: L'ho ucciso e poi ho bruciato il corpoL'avvocato del 26enne Ridha Rahmouni: Motivi legati alle frequentazioni della vittima e al mondo che gravita intorno al fenomeno religlioso del mio assistito ... msn.com

luca esposito la confessione dell assassinoOmicidio Luca Esposito: scoperta la verità sul delitto di EboliIl giornalista Luca Esposito è stato trovato morto in un terreno agricolo di Eboli. Un tunisino clandestino ha confessato l'omicidio. Matteo Salvini commenta la cattura. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web