Un uomo tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e ha confessato di aver ucciso un giornalista di 53 anni. Secondo quanto riferito, il sospettato ha anche ammesso di aver bruciato il corpo della vittima. La polizia ha tratto in arresto il sospettato e ha comunicato che si tratta di un tentativo di fuga fallito. La confessione è stata resa dopo il fermo.

Svolta nell'omicidio di Luca Esposito. Dopo un tentativo di fuga, è stato fermato ed ha confessato un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista di 53 anni. Il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna a Eboli (Salerno). Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio ha reso un'ampia confessione spiegando la dinamica dell'omicidio. Nascosto in un casolare Nel corso della perquisizione all'interno del casolare abbandonato in cui si nascondeva, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Luca Esposito, il presunto assassino è un 26enne tunisino: ha confessato. «Così ha bruciato il corpo del giornalista»

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Luca Esposito, chi è l'assassino: 26enne tunisino, aveva il cellulare e la carta della vittima

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Luca Esposito, arrestato il killer del giornalista trovato carbonizzato a Eboli: il 26enne ha confessato, era nascosto in un casolare abbandonatoIl 26enne sospettato di aver ucciso il giornalista è stato arrestato dopo aver confessato.

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