Il corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli. Sul luogo è stata rinvenuta una sola auto, e si ipotizza che l’assassino possa essere arrivato insieme alla vittima. Domani sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. Restano ancora da accertare le dinamiche dell’omicidio e l’identità di eventuali complici o responsabili.

Resta un giallo l'efferato omicidio di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista sportivo 53 enne il cui corpo completamente carbonizzato è stato trovato nelle prime ore di domenica in una zona interna di contrada Cioffi a Eboli. I carabinieri di Eboli e di Santa Cecilia stanno analizzando le ultime ore di vita del giornalista, molto noto tra gli appassionati di calcio e considerato una voce autorevole tra i commentatori della serie C ma con frequentazioni degli ambienti anche delle serie superiori (nota la sua storica amicizia con il ds della Lazio, Angelo Fabiani). Secondo le prime ricostruzioni, Esposito, come... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, il giornalista ucciso e poi bruciato: una sola auto sul posto, forse l'assassino è arrivato con lui. Domani l'autopsia

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Morto il famoso giornalista: cadavere carbonizzato trovato in un terreno

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Il corpo di Luca Esposito, 53 anni, giornalista sportivo che seguiva la Salernitana e le squadre di serie C, è stato ritrovato tra le sterpaglie bruciate lungo una strada interpoderale di Eboli, nel Salernitano. È stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. x.com

Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme reddit

Chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato a EboliNella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio un cadavere è stato ritrovato carbonizzato in un terreno isolato in contrada Cioffi, lungo la statale 7bis nel comune di Eboli. Soltanto dopo diverse ore ... gazzetta.it

Omicidio a Eboli: chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo uccisoLuca Esposito, noto giornalista sportivo, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. Un delitto che ha lasciato tutti senza parole. notizie.it