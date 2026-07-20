Luca Esposito il giornalista ucciso e poi bruciato | una sola auto sul posto forse l' assassino è arrivato con lui Domani l' autopsia

Da salerno.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli. Sul luogo è stata rinvenuta una sola auto, e si ipotizza che l’assassino possa essere arrivato insieme alla vittima. Domani sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. Restano ancora da accertare le dinamiche dell’omicidio e l’identità di eventuali complici o responsabili.

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Resta un giallo l'efferato omicidio di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista sportivo 53 enne il cui corpo completamente carbonizzato è stato trovato nelle prime ore di domenica in una zona interna di contrada Cioffi a Eboli. I carabinieri di Eboli e di Santa Cecilia stanno analizzando le ultime ore di vita del giornalista, molto noto tra gli appassionati di calcio e considerato una voce autorevole tra i commentatori della serie C ma con frequentazioni degli ambienti anche delle serie superiori (nota la sua storica amicizia con il ds della Lazio, Angelo Fabiani).  Secondo le prime ricostruzioni, Esposito, come... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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