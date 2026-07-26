Tadej Pogacar ha vinto ufficialmente il Tour de France 2026, aggiungendo un quinto titolo alla sua carriera. La classifica finale conferma la sua superiorità nel corso di questa edizione, che si è conclusa con la sua vittoria. La corsa, considerata la più prestigiosa tra le tappe, ha visto Pogacar dominare le varie tappe e mantenere la leadership fino alla fine. La vittoria è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla classifica generale.

Ora è anche ufficiale: Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quinta volta in carriera. La classifica finale Tadej Pogacar ha ufficialmente conquistato il Tour de France 2026, dominando la corsa a tappe più prestigiosa del mondo. È salito per la quinta volta in carriera sul gradino più alto del podio di Parigi, eguagliando il record delle più grandi icone del ciclismo. Il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates ha rispettato ogni pronostico, imponendosi in cinque frazioni: due sui Pirenei, una nel Massiccio Centrale, una nei Vosgi e il sigillo finale sulla mitica Alpe d’Huez. La sua superiorità è stata schiacciante, creando un solco incolmabile e indossando la maglia gialla come una seconda pelle. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La classifica finale del Tour de France: Pogacar è ufficialmente il vincitore per la quinta volta

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