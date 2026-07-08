Traeen si è aggiudicato la quinta tappa del Tour de France 2026, conquistando la maglia gialla. La corsa si è conclusa con una volata di gruppo a Pau, dopo 158 km senza salite impegnative. Pogacar e Vingegaard si sono classificati alla pari, mantenendo le loro posizioni di classifica generale prima del passaggio sul Tourmalet. La tappa non ha visto grandi scossoni in classifica, con i favoriti che hanno mantenuto le posizioni di testa.

La quinta tappa del Tour de France 2026 si è conclusa come da pronostico: ad assegnare la vittoria sul traguardo di Pau, dopo 158 km privi di particolari difficoltà altimetriche, è stata una bella volata di gruppo. Per quanto riguarda la classifica generale non ci sono stati scossoni e resta tutto immutato ai piani alti alla vigilia delle prime vere montagne di questa edizione della Grande Boucle. Il norvegese Torstein Traaen ha difeso la maglia gialla, conquistata ieri grazie a una fuga bidone. L’alfiere della Uno-X Mobility primeggia con un vantaggio di 28 secondi sullo statunitense Sean Quinn e di 3’50” sul ceco Mathias Vacek, mentre gli annunciati big in lotta per il trofeo sono più attardati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, quinta tappa: Traeen in maglia gialla, Pogacar e Vingegaard alla pari prima del Tourmalet

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