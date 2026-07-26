La Casa Bianca usa Firework per propaganda militare | la reazione furiosa di Katy Perry contro Donald Trump

Da screenworld.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quando un inno alla speranza diventa la colonna sonora della distruzione, qualcosa si rompe. E Katy Perry non ha intenzione di restare in silenzio. La popstar americana è esplosa in una dura protesta pubblica dopo che il profilo TikTok ufficiale della Casa Bianca ha utilizzato la sua celebre hit “ Firework ” del 2010 per accompagnare un video di propaganda militare contenente immagini di attacchi missilistici contro infrastrutture iraniane. Il filmato pubblicato dall’amministrazione Trump giovedì scorso ha fatto coincidere le esplosioni reali con il celeberrimo ritornello “ boom, boom, boom” della canzone, creando un montaggio disturbante che ha raggiunto in poco più di 24 ore 6,6 milioni di visualizzazioni e oltre 600. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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