Katy Perry furiosa dopo un post della Casa Bianca Il brano usato per le bombe in Iran ma che significa tutt’altro – Il video

L’account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato un video sugli attacchi militari contro l’Iran, montando le esplosioni sul celebre ritmo «boom, boom, boom» di Firework, la hit del 2010 di Katy Perry, e chiudendo il filmato con la didascalia «L’Iran è stato avvertito». La cantante non ci ha messo molto a rispondere, pubblicando su X un messaggio durissimo: «Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere “Firework” usata come colonna sonora di un video che mostra attacchi militari. Non ho approvato questa scelta, non mi è stato chiesto alcun permesso e non la condivido in alcun modo». @whitehouse Iran has been warned.? original sound – The White House Cosa ha scritto Katy Perry sul vero significato di «Firework». 🔗 Leggi su Open.online

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