Napoli-Udinese 1-0 primo tempo | palla visionaria di De Bruyne e 16esimo gol stagionale per Hojlund

Da ilnapolista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli è in vantaggio sull’Udinese 1-0 al termine del primo tempo. Al 16° minuto, Hojlund segna il suo 16° gol stagionale, approfittando di un assist di Kevin De Bruyne. La palla è stata servita con un lancio visionario del centrocampista.

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Il Napoli passa in vantaggio contro l’Udinese grazie a un’intuizione geniale di Kevin De Bruyne. Gol di Hojlund, 16 centro stagionale per lui. Napoli-Udinese, palla visionaria di De Bruyne. 24’ sul cronometro, De Bruyne, subentrato ad Alisson infortunato, con una palla visionaria in profondità spacca la difesa friulana. Højlund ringrazia e di destro batte Okoye: il Napoli passa in vantaggio. Sedicesimo centro stagionale per il danese. Nel frattempo, lo stillicidio di infortuni non si ferma nemmeno oggi: al 37? si ferma Lobotka. Al suo posto Gilmour. Il primo tempo finisce 1-0. Un futuro da scrivere. Cosa farà King Kev l’anno prossimo. Per il Corsport potrebbe rimanere: “ Vivrà il Mondiale in prima linea e poi deciderà cosa fare nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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