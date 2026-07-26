La Bbc | Bambini italiani ingrassano per pizza pasta e pane La dieta mediterranea non esiste più

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'inchiesta della Bbc segnala che nelle regioni italiane, come la Campania, oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni è in sovrappeso. La causa principale, secondo l'articolo, sono le abitudini alimentari basate su pizza, pasta e pane. La dieta mediterranea, una volta diffusa nel Paese, viene considerata ormai quasi scomparsa. La questione riguarda principalmente le aree con alta concentrazione di bambini in sovrappeso.

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L’inchiesta pubblicata dall’emittente britannica critica le abitudini alimentari della Penisola: “In alcune zone della Campania più del 40% dei piccoli tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. Solo il 10% della popolazione segue la dieta mediterranea”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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