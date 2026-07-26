Un'inchiesta della Bbc segnala che nelle regioni italiane, come la Campania, oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni è in sovrappeso. La causa principale, secondo l'articolo, sono le abitudini alimentari basate su pizza, pasta e pane. La dieta mediterranea, una volta diffusa nel Paese, viene considerata ormai quasi scomparsa. La questione riguarda principalmente le aree con alta concentrazione di bambini in sovrappeso.

L’inchiesta pubblicata dall’emittente britannica critica le abitudini alimentari della Penisola: “In alcune zone della Campania più del 40% dei piccoli tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. Solo il 10% della popolazione segue la dieta mediterranea”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - La Bbc: “Bambini italiani ingrassano per pizza, pasta e pane. La dieta mediterranea non esiste più”

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