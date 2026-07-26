Slavko Vincic, arbitro sloveno, ha vinto la settima edizione del premio internazionale Giulio Campanati, assegnato al miglior arbitro della Coppa del Mondo 2026. Il riconoscimento, dedicato all’ex arbitro italiano, sarà consegnato al fischietto che si è distinto durante il torneo. Vincic è stato scelto tra i vari arbitri partecipanti al mondiale, ricevendo il premio per le sue prestazioni durante la competizione.

Slavko Vincic ha conquistato il settimo premio internazionale Giulio Campanati: il fischietto sloveno è stato valutato il miglior arbitro della Coppa del Mondo 2026 e riceverà il riconoscimento intitolato al grande ex arbitro ed ex designatore italiano. Ad assegnare il premio in memoria del “Presidentissimo” Campanati una giuria di qualità composta da dirigenti, ex arbitri internazionali e giornalisti sportivi. Giunto alla settima edizione, è stato istituito dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA “Umberto Meazza-Giulio Campanati” di Milano, con il patrocinio della FIGC e de La Gazzetta dello Sport. Il presidente... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La 7ª edizione del premio Campanati va allo sloveno Vincic: è il miglior arbitro del Mondiale

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