Una coltre di fumo proveniente dagli incendi boschivi in Canada ha avvolto la regione di New York, portando le autorità a chiedere ai residenti di limitare le attività all'aperto e di restare in casa. Nel frattempo, è stato annunciato che Vincic arbitrerà la finale del Mondiale. Non sarà presente il padre di Yamal, che ha dichiarato di sentirsi troppo stressato.

Una coltre di fumo, causata dagli incendi boschivi in Canada, ha avvolto la regione di New York, e ha spinto le autorità a invitare i residenti a ridurre l'attività fisica all'aperto e a rimanere in casa. "Se potete, restate in casa. Se dovete uscire, bevete molta acqua e indossate la mascherina", ha dichiarato ieri la governatrice di New York, Kathy Hochul. La qualità dell'aria dovrebbe migliorare già da oggi, mentre la pioggia prevista per sabato dovrebbe contribuire a dissipare la coltre di fumo. Il MetLife Stadium, situato a East Rutherford, nel New Jersey, ospiterà la finale tra Spagna e Argentina domenica alle 21. Si prevede che oltre 80. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale: lo sloveno Vincic arbitrerà la finale. Non ci sarà il padre di Yamal: "Troppo stress"

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