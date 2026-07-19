L'arbitro designato per il caso Bastoni-Kalulu è stato premiato come miglior arbitro della stagione di Serie A. La decisione è stata presa dall'Associazione Italiana Arbitri, che ha scelto La Penna nel contesto del riconoscimento annuale. La premiazione si è svolta senza che il caso specifico influenzasse la selezione.

di Paolo Moramarco Premio Giovanni Mauro, l’AIA sceglie La Penna per il titolo di miglior arbitro della stagione di Serie A nonostante il caso Bastoni-Kalulu. Il riconoscimento dell’ AIA all’arbitro Federico La Penna ha riacceso le polemiche nel calcio italiano, in particolare tra i tifosi della Juventus. La motivazione del premio, che sottolinea come il fischietto romano «si sia distinto sotto il profilo tecnico», è stata contestata, soprattutto per il rosso comminato a Kalulu durante il derby d’Italia dello scorso febbraio. Il Premio Giovanni Mauro. L’ Associazione Italiana Arbitri ha comunicato: «Il Comitato Nazionale dell’AIA ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva 20252026. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Premio Giovanni Mauro, l’AIA sceglie La Penna! L’arbitro del caso Bastoni-Kalulu è il miglior arbitro della stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna per il “valore sportivo”: escluso dai premiati. “Nessuna relazione con il caso Kalulu”Alessandro Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna per il “valore sportivo” e sarà escluso dai premiati.

L’AIA Avellino ritrova un arbitro in Serie C: Palmieri promossoSimone Palmieri è stato promosso in Serie C, portando la Sezione AIA di Avellino di nuovo nel campionato nazionale dopo quasi trent’anni.

Temi più discussi: A Federico La Penna il Premio Giovanni Mauro; I premi nazionali per la Stagione Sportiva 2025/2026; Monopoli celebra le eccellenze: il Premio Il Gozzo al giovane designer Giovanni Di Mauro; Premiata l’eccellenza a Monopoli: Premio Il Gozzo 2026.

L’ #AIA ha assegnato a Federico #LaPenna il Premio Giovanni Mauro, riconoscimento destinato all’arbitro maggiormente distintosi in #SerieA. x.com

Premio Giovanni Mauro, l’AIA sceglie La Penna! L’arbitro del caso Bastoni-Kalulu è il miglior arbitro della stagionePremio Giovanni Mauro, l’AIA sceglie La Penna per il titolo di miglior arbitro della stagione di Serie A nonostante il caso Bastoni-Kalulu Il riconoscimento dell’AIA all’arbitro Federico La Penna ha r ... msn.com

L'AIA premia La Penna nonostante il pessimo Inter-Juve: Si è distinto più di tuttiIl fischietto protagonista di una serie di errori nel Derby d'Italia dello scorso febbraio, è stato insistito del Premio Giovanni Mauro ... tuttojuve.com