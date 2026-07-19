Premio Giovanni Mauro l’AIA sceglie La Penna! L’arbitro del caso Bastoni-Kalulu è il miglior arbitro della stagione
L'arbitro designato per il caso Bastoni-Kalulu è stato premiato come miglior arbitro della stagione di Serie A. La decisione è stata presa dall'Associazione Italiana Arbitri, che ha scelto La Penna nel contesto del riconoscimento annuale. La premiazione si è svolta senza che il caso specifico influenzasse la selezione.
di Paolo Moramarco Premio Giovanni Mauro, l’AIA sceglie La Penna per il titolo di miglior arbitro della stagione di Serie A nonostante il caso Bastoni-Kalulu. Il riconoscimento dell’ AIA all’arbitro Federico La Penna ha riacceso le polemiche nel calcio italiano, in particolare tra i tifosi della Juventus. La motivazione del premio, che sottolinea come il fischietto romano «si sia distinto sotto il profilo tecnico», è stata contestata, soprattutto per il rosso comminato a Kalulu durante il derby d’Italia dello scorso febbraio. Il Premio Giovanni Mauro. L’ Associazione Italiana Arbitri ha comunicato: «Il Comitato Nazionale dell’AIA ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva 20252026. 🔗 Leggi su Internews24.com
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