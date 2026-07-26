La 14enne per cui D4vd è accusato di omicidio era incinta e aveva abortito | svelati i messaggi al processo

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il processo sono stati mostrati messaggi tra il cantante e la giovane di 14 anni, che era incinta e aveva abortito. La relazione tra i due sarebbe iniziata quando la ragazza aveva circa 13 anni. L'accusa sostiene che la ragazza abbia abortito e che l'inizio della relazione sia avvenuto in un’età ancora minore. I messaggi sono stati presentati come prove nel procedimento giudiziario.

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Emergono chat tra il cantante D4vd e la 14enne per cui è accusato di omicidio: secondo l'accusa la ragazza avrebbe abortito e la relazione iniziò quando lei era una bambina. Il presunto movente sarebbe il timore di essere denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Teen who singer D4vd is accused of killing was pregnant and had abortion, court testimony reveals

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