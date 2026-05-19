Martina Carbonaro minacce in aula al processo sull’omicidio della 14enne | Ti taglio la testa
Nel corso della prima udienza del processo per l’omicidio di una ragazza di 14 anni, si sono verificati momenti di tensione tra i familiari della vittima e dell’imputato. Durante il dibattimento a Napoli, una delle persone presenti ha urlato una minaccia rivolta all’imputato, dicendo “Ti taglio la testa”. L’udienza si è conclusa con la decisione del giudice di spostare le prossime riunioni in videoconferenza, per motivi di sicurezza.
Urla e scontri tra i familiari della vittima e dell’imputato all’apertura del dibattimento a Napoli. Il giudice dispone la videoconferenza per le prossime udienze Si è aperto tra urla, accuse e minacce il processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 25 maggio 2025. Nell’aula 115 del nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, il clima è esploso fin dai primi minuti dell’udienza che vede imputato l’ex fidanzato 19enne, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. In particolare, i parenti dell’imputato avrebbero rivolto minacce gravi ai genitori della vittima, culminate in frasi come “Ti taglio la testa”, accompagnate dal gesto inequivocabile simulato con la mano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Martina Carbonaro uccisa dall'ex. Urla in aula e minacce ai genitori della vittima
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