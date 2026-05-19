Martina Carbonaro minacce in aula al processo sull’omicidio della 14enne | Ti taglio la testa

Nel corso della prima udienza del processo per l’omicidio di una ragazza di 14 anni, si sono verificati momenti di tensione tra i familiari della vittima e dell’imputato. Durante il dibattimento a Napoli, una delle persone presenti ha urlato una minaccia rivolta all’imputato, dicendo “Ti taglio la testa”. L’udienza si è conclusa con la decisione del giudice di spostare le prossime riunioni in videoconferenza, per motivi di sicurezza.

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