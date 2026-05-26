Un testimone ha chiesto di parlare in aula e la sua dichiarazione potrebbe influenzare il corso del processo ai “maranza”. La sua testimonianza, infatti, scagiona l’accusato di tentato omicidio, rappresentando un possibile punto di svolta nel procedimento giudiziario. La corte ascolta con attenzione le sue parole, mentre la decisione sulla validità della testimonianza resta ancora da prendere. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato rivelato al momento.

Brescia – Un testimone chiede di poter parlare e la sua verità potrebbe cambiare le sorti del processo. Perché scagiona colui che per l’accusa era l’autore di un tentato omicidio, facendo il nome di un altro giovane, che non era tra gli indagati. Colpo di scena ieri al processo ai sette “maranza“, tra i 20 e i 27 anni, che nella primavera 2025 finirono in manette per, a vario titolo, risse, rapine, minacce, danneggiamenti, armi e appunto un tentato omicidio. Il processo. Per quattro imputati, che affrontano l’abbreviato, la pm Chiara Bonfadini aveva chiesto nel complesso più di 28 anni di carcere: 13 anni per il tunisino Mohamed Essoussi, otto anni e otto mesi per il connazionale Karim Elzobary (‘Lupo’), 24enne di Peschiera, quattro anni per il 28enne bresciano Marcello Simoni, un anno e dieci mesi per Sedki Heraib, 35enne di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, colpo di scena al processo ai “maranza”: un testimone scagiona l’accusato di tentato omicidio

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