Kimi K3 e la via cinese all’IA | la nuova sfida al primato americano

C’è stato il momento DeepSeek. Ora è giunto il momento Kimi K3, altro potenziale momento spartiacque nella competizione sull’ intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Cina. Si tratta del nuovo modello sviluppato dalla startup cinese Moonshot AI che, nel giro di pochi giorni, ha rimesso in discussione la convinzione di Silicon Valley che il vantaggio americano sull’IA fosse ormai destinato ad ampliarsi. I benchmark raccontano una storia diversa. Nei test di programmazione, ragionamento e utilizzo come agente autonomo, Kimi K3 compete e in alcuni casi supera modelli statunitensi come Claude Fable di Anthropic, mantenendo costi inferiori e... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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L’AI communism cinese spiegato a chi pensa che K3 sia una montagnaL’altro ieri, durante il telegiornale, è stato citato un esempio di intelligenza artificiale chiamato K3, considerato da alcuni come una “montagna”.

Temi più discussi: Kimi K3: l’AI cinese che mette alla prova prezzi, chip e sovranità dell’occidente; Modello IA cinese blocca iscrizioni per l’alta domanda; Kimi K3, startup cinese Moonshot lancia il più grande modello AI open source al mondo; La Kimi K3 della Cina debutta nei mercati azionari statunitensi, il boom dell’IA americana è finito?.

La scorsa settimana la società cinese Moonshot ha lanciato Kimi-K3, un nuovo modello di intelligenza artificiale in grado di competere con le soluzioni più avanzate di OpenAI e Anthropic, ma a costi inferiori. Il suo debutto ha contribuito a forti ribassi in borsa p x.com

Il Responsabile delle Future Strategiche presso OpenAi ha avuto un crollo a causa del rilascio dell'IA cinese, Kimi K3 reddit

Kimi K3 e la via cinese all’IA: la nuova sfida al primato americanoKimi K3 della cinese Moonshot è riuscito a superare Claude di Anthropic. Il gap con gli Usa si riduce e Xi punta sull'IA per creare un ecosistema alternativo. lettera43.it

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