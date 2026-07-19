L’altro ieri, durante il telegiornale, è stato citato un esempio di intelligenza artificiale chiamato K3, considerato da alcuni come una “montagna”. Il servizio ha trattato vari temi, tra cui la guerra in Iran, il caso Roggero, il caldo record e le posizioni politiche del governo. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’AI o sul suo funzionamento, ma si è parlato di come questa tecnologia venga percepita e discussa nel contesto attuale.

L’altro ieri stavo guardando il TG1, e tra un servizio sulla guerra in Iran, il caso Roggero, il picco del caldo e le posizioni politiche di governo e oppozione e campo largo e campo stretto, ce n’era anche uno sul pericolo cinese di Kimi K3, e mamma e suocera hanno detto “Non era il K2 la montagna?”, “Il K2 non è in Cina, l’hanno conquistato?”, e io stesso ho pensato: che ne sa lo spettatore che non si interessa di AI di Kimi K3, open weight, i 2.800 miliardi di parametri («hanno comprato il K2 per 28.000 miliardi?»), e via dicendo? Anche perché, per quanto riguarda l’AI, la sfida cinese all’Occidente, e agli Stati Uniti in particolare, verissimo, è stata lanciata con Kimi K3, ma per capire cosa implica bisogna esserci un minimo dentro o dedicargli una trasmissione di tre ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’AI communism cinese spiegato a chi pensa che K3 sia una montagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Cina è davvero comunista… o è la più grande potenza capitalista del mondo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Leapmotor: il salto cinese spiegato da chi lo porta in Europa

“C’è chi pensa che dovrei chiedere i soldi a mia madre o che io sia ricco. Ma ho le bollette da pagare e un budget da rispettare”: il figlio di Priscilla Presley fa una raccolta fondi per aprire una pizzeria, le critiche sul webNavarone Garibaldi Garci, figlio di Priscilla Presley, ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare l’apertura di una pizzeria.

L’AI communism cinese spiegato a chi pensa che K3 sia una montagnaNon un semplice chatbot, ma un modello open weight da 2.800 miliardi di parametri: così Kimi K3 rilancia la sfida cinese agli Stati Uniti e cambia gli equilibri dell’intelligenza artificiale ... ilgiornale.it

SPY FINANZA | L’AI cinese vale più del mercato: Goldman punta sulla nuova corsa di PechinoL'AI cinese potrebbe essere sottovalutata. Ne è convinta anche Goldman Sachs, che consiglia una rotazione dalla Corea ... ilsussidiario.net