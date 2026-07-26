Antonelli termina il Gran Premio di Ungheria in terza posizione, ottavo podio della stagione. La gara è stata difficile, ma il pilota ritiene di aver ottenuto punti importanti. La classifica del campionato mostra un miglioramento rispetto alle aspettative iniziali. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili e numerosi sorpassi. Nessun incidente grave ha coinvolto i piloti durante la corsa.

Andrea Kimi Antonelli guarda al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso in terza posizione il Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il leader della classifica generale ha guadagnato altri punti importanti nei confronti degli inseguitori, andando in vacanza nel migliore dei modi. La vittoria della gara magiara è andata a Lando Norris che ha preceduto Max Verstappen per 15.0 secondi mentre completa il podio Kimi Antonelli a 18.7. Quarta posizione per Charles Leclerc a 23.8 davanti a Lewis Hamilton quinto a 24.5. Sesto Isack Hadjar a 55.5 mentre è settimo George Russell a 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli guarda al bicchiere mezzo pieno: “Gara difficile ma punti pesanti. Situazione di classifica impensabile”

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