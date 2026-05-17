Il giocatore esprime soddisfazione per la reazione della squadra dopo l’inizio difficile della partita, nonostante la sconfitta. Riconosce che, nonostante un primo scorcio negativo, i giocatori sono riusciti a mantenere la compattezza e a reagire. La sua dichiarazione si focalizza sul fatto che, nonostante le difficoltà, la squadra ha comunque mostrato carattere e resistenza. Non vengono menzionati dettagli specifici sulla partita o sui singoli episodi.

Ovviamente deluso per la sconfitta, ma col sano realismo di chi sa che, comunque, la squadra, dopo un brutto approccio alla gara, ha comunque tenuto botta. Questa la sintesi del Priftis pensiero dopo la sconfitta della sua Una Hotels in gara 1. "Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile – ha esordito il coach biancorosso - complimenti a Milano per la serietà e la concentrazione con cui ha affrontato questa sfida, ma soprattutto come nel primo quarto è riuscita a punire ogni nostro errore e ogni situazione in cui noi siamo arrivati in ritardo. Ribadisco: è stato soprattutto merito dell’Olimpia che ha giocato secondo i suoi valori e bisogna dargliene atto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Priftis guarda al bicchiere mezzo pieno: "Brava Olimpia, bene la nostra reazione"

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