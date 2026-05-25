Kimi Antonelli ha vinto il GP del Canada dopo una gara ricca di sorpassi e colpi di scena. Durante la corsa, sono stati registrati numerosi sorpassi e cambi di posizione. La gara si è conclusa con Antonelli al primo posto, seguito da altri piloti. La competizione è durata circa un'ora, con numerosi incidenti e ritiri. La bandiera a scacchi ha segnato la fine della corsa con Antonelli in testa.

Andrea Kimi Antonelli conquista il GP del Canada dopo una gara spettacolare piena di sorpassi, colpi di scena. Il pilota italiano approfitta del ritiro di George Russell mentre era al comando e vola verso il quarto successo consecutivo in stagione. Alle sue spalle chiudono Lewis Hamilton con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli vince il Gp del Canada! Guarda gli highlights della gara

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F1, GP Cina: Kimi Antonelli vince, la gioia del papà: le sue parole dopo la gara a Shanghai

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Kimi Antonelli vince in Canada e, grazie al ritiro del compagno, allunga in campionato. Sul podio anche Hamilton e Verstappen (che son sicuro essere più scazzato del post 24h del Nurburgring) x.com

Allora vs Adesso. La lista di statistiche di Kimi Antonelli è sicuramente aumentata da quando l'abbiamo visitato in Canada, dove il neo-entrato ha conquistato il suo primo podio in F1! reddit

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