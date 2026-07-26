Durante il Gran Premio di Ungheria 2026, la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli ha concluso la corsa senza incidenti dopo aver evitato un secondo pit-stop. Antonelli ha dichiarato di aver notato la tela della gomma e di aver temuto un cedimento strutturale. La gara si è svolta con un’attenzione particolare alla gestione delle gomme, che ha permesso all’italiano di mantenere il controllo fino alla fine, concludendo l’appuntamento in modo positivo.

Si è chiuso nel migliore dei modi il Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1, per la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. L’italiano ha corso una gara intelligente, gestendo sempre la gomma e cercando addirittura l’impresa evitando il second pit-stop (poi eseguito). Partito dalla settima posizione, l’emiliano, complici anche i pasticci della Ferrari, è riuscito a chiudere sul gradino più basso del podio, tirando fuori il massimo da un weekend complicato. Antonelli guadagna ancora nel Mondiale, portando il suo vantaggio su Hamilton a 50 punti (nessuno nella storia è stato in grado di rimontare da tale distacco). Il bolognese ha così commentato la sua gara a Sky Sport, soffermandosi in primis sulla seconda sosta: “Il team era preoccupato per le gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli: “Avevano paura di un cedimento strutturale, vedevo la tela della gomma. Torneremo più forti dopo la sosta”

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