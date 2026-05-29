Basket serie B | Finisce tra gli applausi la stagione della Pielle Turchetto | Torneremo più forti

La stagione della Pielle Livorno di basket in serie B si è conclusa con un’uscita tra gli applausi del pubblico al PalaMacchia, dopo essere stata eliminata in semifinale playoff per il terzo anno consecutivo. La squadra ha terminato la competizione senza raggiungere la finale. Le parole di un rappresentante della squadra indicano che ci sarà un ritorno più forte in vista della prossima stagione.

Finisce tra gli applausi del PalaMacchia la stagione della Pielle Livorno, fermata per il terzo anno consecutivo in semifinale playoff. Nove mesi intensi quelli dei biancoblù, cominciati con le incertezze dell’estate, proseguiti con un grande campionato a cui si è aggiunta la vittoria della Coppa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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