Il Gran Premio di Ungheria 2026 si è concluso con successo per la Mercedes e il pilota italiano. Antonelli ha gestito bene le gomme durante tutta la gara, evitando un secondo pit-stop nonostante le preoccupazioni del team. Alla fine, ha ottenuto un buon piazzamento e ha dichiarato di sentirsi in forma, aspettandosi di tornare più forte dopo la sosta. La gara si è chiusa con un risultato positivo per la squadra, che ha mostrato una strategia efficace.

Si è chiuso nel migliore dei modi il Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1, per la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. L’italiano ha corso una gara intelligente, gestendo sempre la gomma e cercando addirittura l’impresa evitando il second pit-stop (poi eseguito). Partito dalla settima posizione, l’emiliano, complici anche i pasticci della Ferrari, è riuscito a chiudere sul gradino più basso del podio, tirando fuori il massimo da un weekend complicato. Antonelli guadagna ancora nel Mondiale, portando il suo vantaggio su Hamilton a 50 punti (nessuno nella storia è stato in grado di rimontare da tale distacco). Il bolognese ha così commentato la sua gara a Sky Sport, soffermandosi in primis sulla seconda sosta: “Il team era preoccupato per le gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli: “Il team era preoccupato per le gomme ma io mi sentivo bene. Torneremo più forti dopo la sosta”

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