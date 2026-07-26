Kia punta sul segmento C con la Niro e la XCeed | allestimenti e prezzi dei nuovi modelli

Notizia in breve

Kia presenta la nuova Niro e XCeed, entrambe aggiornate e pronte a rafforzare la presenza nel segmento C europeo. La Niro, arrivata al decimo anno dal debutto, ha superato le 620.000 unità vendute. Entrambi i modelli sono disponibili con allestimenti diversi e prezzi variabili, ma non sono stati ancora comunicati dettagli specifici. Le vetture si concentrano su aggiornamenti estetici e tecnologici, senza modifiche sostanziali alla piattaforma di base.