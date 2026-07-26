Kia punta sul segmento C con la Niro e la XCeed | allestimenti e prezzi dei nuovi modelli
Kia presenta la nuova Niro e XCeed, entrambe aggiornate e pronte a rafforzare la presenza nel segmento C europeo. La Niro, arrivata al decimo anno dal debutto, ha superato le 620.000 unità vendute. Entrambi i modelli sono disponibili con allestimenti diversi e prezzi variabili, ma non sono stati ancora comunicati dettagli specifici. Le vetture si concentrano su aggiornamenti estetici e tecnologici, senza modifiche sostanziali alla piattaforma di base.
Kia punta molto su Niro ed XCeed per rafforzare la propria presenza nel segmento C europeo. La nuova Kia Niro porta con sé infatti numerosi aggiornamenti su un modello che, a dieci anni dal suo debutto, ha superato le 620.000 unità vendute in Europa. A differenza degli anni precedenti, in cui si poteva scegliere se dotare il proprio Suv crossover di un motore full hybrid, plug-in hybrid o elettrico, Kia Niro 2026 riduce sensibilmente le proprie opzioni, confermando soltanto la gamma full hybrid per l'Europa. Il powertrain è composto da un motore a quattro cilindri 1.6 da 102 Cv, abbinato ad un'unità elettrica da 43 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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