La nuova Kia Niro è solo ibrida | ecco prezzi e caratteristiche tecniche

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La nuova Kia Niro, modello ibrido, viene presentata con prezzi e caratteristiche tecniche ufficiali. La versione rinnovata del CUV medio si distingue per la sola motorizzazione ibrida, abbandonando le altre opzioni di alimentazione. Le specifiche tecniche indicano un motore ibrido benzina-elettrico e un sistema di trasmissione compatibile con questa configurazione. I prezzi sono stati comunicati e differiscono rispetto alla versione precedente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kia ha annunciato la nuova generazione del suo Cuv (Crossover Utility Vehicle) medio Niro, evoluzione 2026 di una vettura che dal suo debutto ha superato le 620.000 unità vendute nel solo mercato europeo. A differenza del modello precedente, che permetteva di scegliere tra motorizzazioni ibride full, plug-in ed elettriche, il costruttore ha deciso di offrire la Kia Niro 2026 in Europa esclusivamente in versione full hybrid. Il gruppo propulsore della nuova Kia Niro è costituito dalla combinazione tra un motore a combustione e un'unità elettrica, abbinati alla trazione anteriore. Il motore a benzina è un quattro cilindri da 1,6 litri con iniezione diretta Gdi, capace di erogare 75 kW di potenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la nuova kia niro 232 solo ibrida ecco prezzi e caratteristiche tecniche
© Gazzetta.it - La nuova Kia Niro è solo ibrida: ecco prezzi e caratteristiche tecniche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ANTEPRIMA | Kia Stonic 2026: TEST DRIVE e PREZZI (anche a GPL)

Video ANTEPRIMA | Kia Stonic 2026: TEST DRIVE e PREZZI (anche a GPL)

Sullo stesso argomento

Kia Sportage Black Edition: nuovo look e motorizzazione ibrida(Adnkronos) – Kia amplia la gamma del suo SUV più rappresentativo introducendo Kia Sportage Black Edition, una versione che punta a rafforzare...

Leggi anche: Chi è Richard Ríos: carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con il Napoli per il centrocampista colombiano del Benfica

kia niro la nuova kia niroUno dei modelli Kia di maggior successo si rinnova: il Cuv medio Niro ora è solo ibrido e sembra un'auto elettricaUno dei modelli Kia di maggior successo si rinnova: il Cuv medio Niro ora è solo ibrido e sembra un'auto elettrica ... gazzetta.it

kia niro la nuova kia niroKia Niro 2026: addio elettrica e plug-in, resta solo l’ibrida e la tri-fuel, da 34.250 euroNuova Kia Niro 2026: solo full hybrid 138 CV in Europa, addio PHEV ed EV. Prezzo da 34.250 euro, doppio display 12,3, ADAS di serie. quotidianomotori.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web