La nuova Kia Niro è solo ibrida | ecco prezzi e caratteristiche tecniche

La nuova Kia Niro, modello ibrido, viene presentata con prezzi e caratteristiche tecniche ufficiali. La versione rinnovata del CUV medio si distingue per la sola motorizzazione ibrida, abbandonando le altre opzioni di alimentazione. Le specifiche tecniche indicano un motore ibrido benzina-elettrico e un sistema di trasmissione compatibile con questa configurazione. I prezzi sono stati comunicati e differiscono rispetto alla versione precedente.

Kia ha annunciato la nuova generazione del suo Cuv (Crossover Utility Vehicle) medio Niro, evoluzione 2026 di una vettura che dal suo debutto ha superato le 620.000 unità vendute nel solo mercato europeo. A differenza del modello precedente, che permetteva di scegliere tra motorizzazioni ibride full, plug-in ed elettriche, il costruttore ha deciso di offrire la Kia Niro 2026 in Europa esclusivamente in versione full hybrid. Il gruppo propulsore della nuova Kia Niro è costituito dalla combinazione tra un motore a combustione e un'unità elettrica, abbinati alla trazione anteriore. Il motore a benzina è un quattro cilindri da 1,6 litri con iniezione diretta Gdi, capace di erogare 75 kW di potenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Kia aggiorna la Niro per il 2026 e sceglie una gamma europea solo full hybrid. Il sistema combina il 1.6 GDI benzina da 102 CV con un motore elettrico da 32 kW, per 138 CV complessivi. Prezzo di partenza: 34.250 euro. #Motorionline motorionline.com/kia-nir x.com

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