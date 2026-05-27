Kia aggiorna la XCeed interni rivisti e nuovi sistemi di assistenza – FOTO

Kia ha presentato un aggiornamento della XCeed, il crossover del segmento C. La vettura ora monta interni rivisti e nuovi sistemi di assistenza alla guida. Le modifiche riguardano anche alcuni dettagli estetici, mentre non sono stati comunicati cambiamenti sulla motorizzazione. La nuova versione della XCeed sarà disponibile nel mercato europeo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio coreano nella categoria.

‹ › 1 2 kia XCeed. ‹ › 2 2 kia XCeed. La Kia aggiorna la XCeed, crossover del segmento C destinato a rafforzare la presenza del marchio coreano nel mercato europeo. Il restyling introduce modifiche al design esterno e interno, nuove tecnologie per infotainment e connettività, oltre a un ampliamento dei sistemi di assistenza alla guida e a interventi mirati sul comfort di marcia. Dal punto di vista estetico, la nuova XCeed evolve secondo la filosofia stilistica “ Opposites United ” già adottata dagli ultimi modelli Kia. Cambiano cofano, paraurti anteriore, gruppi ottici, prese d’aria e portellone posteriore, mentre debuttano nuovi cerchi in lega da 18 pollici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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