Kazakistan la navicella Soyuz torna sulla Terra dopo missione sulla Iss

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La navicella Soyuz MS-28 è atterrata in modo sicuro nel sud-est del Kazakistan, nelle steppe di Dzhezkazgan, domenica. La missione, durata otto mesi, si è svolta sulla Stazione Spaziale Internazionale.

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La Soyuz MS-28 è atterrata in sicurezza domenica a sud-est di Dzhezkazgan, nelle steppe del Kazakistan dopo una missione di otto mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo della navicella, che è scesa con il paracadute in un’area prestabilita, c’erano l’astronauta statunitense della Nasa Chris Williams e i compagni di equipaggio russi della Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev. La loro permanenza di 241 giorni nell’avamposto orbitante è stata la prima missione spaziale per Williams e Mikaev e la seconda per Kud-Sverchkov. Un tempo rivali nella corsa allo spazio durante la Guerra Fredda, Russia e Stati Uniti collaborano alla stazione spaziale e ad altri progetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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How does the Soyuz Launch work (and Reentry)

Video How does the Soyuz Launch work? (and Reentry)

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