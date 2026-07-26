La Soyuz MS-28 è atterrata in sicurezza domenica a sud-est di Dzhezkazgan, nelle steppe del Kazakistan dopo una missione di otto mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo della navicella, che è scesa con il paracadute in un’area prestabilita, c’erano l’astronauta statunitense della Nasa Chris Williams e i compagni di equipaggio russi della Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev. La loro permanenza di 241 giorni nell’avamposto orbitante è stata la prima missione spaziale per Williams e Mikaev e la seconda per Kud-Sverchkov. Un tempo rivali nella corsa allo spazio durante la Guerra Fredda, Russia e Stati Uniti collaborano alla stazione spaziale e ad altri progetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kazakistan, la navicella Soyuz torna sulla Terra dopo missione sulla Iss

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How does the Soyuz Launch work (and Reentry)

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