La navetta Tianzhou-9 ha completato la fase di rientro sulla Terra dopo aver effettuato il rifornimento alla stazione spaziale. Il carico trasportato includeva materiali essenziali per il supporto degli astronauti a bordo, anche se i dettagli specifici non sono stati divulgati. Durante la procedura di rientro, la navetta ha gestito i detriti prodotti dall’ablazione termica, un processo utilizzato per proteggere la capsula durante la discesa.

? Punti chiave Cosa conteneva esattamente il carico vitale per gli astronauti?. Come ha gestito la navetta i detriti durante l'ablazione termica?. Perché il rifornimento di propellente è cruciale per la stazione Tiangong?. Dove sono finiti i componenti strutturali rimasti integri dopo l'impatto?.? In Breve Lancio avvenuto il 15 luglio 2025 dal sito di Wenchang, provincia di Hainan.. Rientro avvenuto alle ore 7:49 di Pechino con caduta controllata in aree acquatiche.. Carico includeva propellente e apparecchiature per esperimenti scientifici sulla stazione Tiangong.. Gestione operativa affidata alla China Manned Space Agency per minimizzare rischi ambientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spazio, la navetta Tianzhou-9 torna sulla Terra dopo il rifornimento

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