Un razzo Soyuz-2.1a è partito con equipaggio alla volta della ISS

Notizia in breve

Un razzo Soyuz-2.1a è decollato dal cosmodromo di Baikonur con a bordo la navicella Soyuz MS-29 e tre astronauti, due di Roscosmos e uno della NASA. La missione prevede il trasporto di equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio è avvenuto oggi, con un volo a alta velocità diretto alla stazione orbitante.