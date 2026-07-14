Un razzo Soyuz-2.1a è partito con equipaggio alla volta della ISS

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un razzo Soyuz-2.1a è decollato dal cosmodromo di Baikonur con a bordo la navicella Soyuz MS-29 e tre astronauti, due di Roscosmos e uno della NASA. La missione prevede il trasporto di equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio è avvenuto oggi, con un volo a alta velocità diretto alla stazione orbitante.

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Baikonur, 14 lug. (askanews) - Un razzo Soyuz-2.1a con a bordo la navicella spaziale con equipaggio Soyuz MS-29 è decollato dal cosmodromo di Baikonur, portando i cosmonauti di Roscosmos Pyotr Dubrov e Anna Kikina, insieme all'astronauta della NASA Anil Menon, verso la Stazione Spaziale Internazionale in un volo ad alta velocità. Questa è la prima missione con equipaggio dopo il danneggiamento della piattaforma di lancio. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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