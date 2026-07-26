Katy Perry ha condannato pubblicamente la decisione della Casa Bianca di utilizzare la sua celebre hit Firework come colonna sonora di un video diffuso sui social che mostra immagini di attacchi militari. Katy Perry prende le distanze dall'utilizzo di Firework in un video pubblicato dalla Casa Bianca che mostra attacchi militari contro l'Iran. La cantante afferma di non aver mai autorizzato l'uso del brano e ribadisce che la canzone è nata come messaggio di speranza, non per celebrare la guerra. "Non l'ho autorizzato e non lo approvo" Il filmato, pubblicato sull'account ufficiale TikTok della White House, sincronizza il celebre ritornello della canzone - con i suoi "boom, boom, boom" - alle esplosioni dei bombardamenti, accompagnando le immagini con la scritta: "L'Iran è stato avvertito". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Katy Perry contro la Casa Bianca: "Hanno usato Firework per attacchi militari senza la mia approvazione"

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Katy Perry Slams White House For Using Firework In Military Strike Video

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