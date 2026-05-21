Katie Holmes l’abito a tutto volume che ha incantato l’American Ballet Theatre 2026 Spring Gala
Durante la serata della 2026 Spring Gala dell'American Ballet Theatre, l’attrice ha indossato un abito a tutto volume che ha attirato l’attenzione. Il vestito presentava una silhouette ampia e fluida, con dettagli che ne sottolineavano la presenza scenica. La scelta del look ha suscitato commenti tra gli appassionati di moda e critici, che hanno notato l’originalità e l’effetto visivo dell’intera mise. La Holmes è apparsa sul red carpet con un’acconciatura semplice e un trucco naturale, completando l’ensemble con accessori minimalisti.
Quando si tratta di eleganza contemporanea, Katie Holmes costituisce un'assoluta certezza. La star di Dawson's Creek sa perfettamente come catturare i riflettori, e questa volta lo ha fatto in occasione dell’attesissimo Spring Gala 2026 dell’American Ballet Theatre, svoltosi nella sfarzosa cornice del Cipriani 42nd Street di New York. Ospite d’onore della serata, l'attrice ha letteralmente stregato ogni presente sfoggiando un look total white destinato a rimanere tra i più iconici della stagione. Analizziamone insieme in perché. Katie Holmes rilancia il peplo per la primaveraestate 2026: il look... 🔗 Leggi su Dilei.it
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