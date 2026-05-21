Katie Holmes l’abito a tutto volume che ha incantato l’American Ballet Theatre 2026 Spring Gala

Durante la serata della 2026 Spring Gala dell'American Ballet Theatre, l’attrice ha indossato un abito a tutto volume che ha attirato l’attenzione. Il vestito presentava una silhouette ampia e fluida, con dettagli che ne sottolineavano la presenza scenica. La scelta del look ha suscitato commenti tra gli appassionati di moda e critici, che hanno notato l’originalità e l’effetto visivo dell’intera mise. La Holmes è apparsa sul red carpet con un’acconciatura semplice e un trucco naturale, completando l’ensemble con accessori minimalisti.

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