Karlsruher SC-Inter dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita amichevole

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita amichevole tra Karlsruher SC e Inter si gioca oggi alle 16:30 al BBBank Wildpark. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, sia in TV che in streaming.

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L'Inter scende in campo contro il Karlsruher SC oggi, domenica 26 luglio, alle ore 16:30 al al BBBank Wildpark. La partia amichevole sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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