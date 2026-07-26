Karlsruher SC-Inter dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita amichevole

La partita amichevole tra Karlsruher SC e Inter si gioca oggi alle 16:30 al BBBank Wildpark. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, sia in TV che in streaming.

L'Inter scende in campo contro il Karlsruher SC oggi, domenica 26 luglio, alle ore 16:30 al al BBBank Wildpark. La partia amichevole sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'Inter inizia il ritiro in Germania! Resterà in terra tedesca fino al 26 luglio, quando affronterà il Karlsruher SC. La partita sarà visibile su DAZN e Sky per gli abbonati Chi speri si possa mettere in luce in questo ritiro? #Inter #SpazioInter x.com

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