Karlsruhe-Inter per Chivu ecco il primo test da scudetto | le quote dei bookie

La squadra nerazzurra, seppure con molti titolari ancora in vacanza, affronterà la squadra della seconda divisione tedesca per aumentare il ritmo Dopo una partitella contro i dilettanti austriaci, terminata 16-0 per i nerazzurri, l'Inter inizia a fare sul serio e aumenta il ritmo della sua preparazione. Test vero, quello con il Karlsruhe anche se mancheranno molti giocatori che sono stati impegnati ai Mondiali con le rispettive Nazionali, Lautaro in testa. Scopriamo pronostico e quote di Karlsruhe-Inter in programma domenica 26 luglio alle ore 16.30. L'Inter, come detto, è stata protagonista di un 16-0 contro i dilettanti austraci: niente di impegnativo, ovviamente, giusto un divertimento per avvicinarsi agli impegni più consistenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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SV AASEN 0-16 INTER | HIGHLIGHTS | PRIMO TEST STAGIONALE PER I RAGAZZI DI CHIVU

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