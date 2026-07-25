L'Inter affronterà una squadra di seconda divisione tedesca in un match di preparazione, segnando il primo test ufficiale prima dell'inizio del campionato. La partita segue una vittoria 16-0 contro una squadra dilettantistica austriaca e rappresenta un passo avanti nel miglioramento della condizione fisica della squadra. Molti titolari sono ancora in vacanza, ma l'incontro servirà a aumentare il ritmo di allenamento e verificare le condizioni del gruppo.

La squadra nerazzurra, seppure con molti titolari ancora in vacanza, affronterà la squadra della seconda divisione tedesca per aumentare il ritmo Dopo una partitella contro i dilettanti austriaci, terminata 16-0 per i nerazzurri, l'Inter inizia a fare sul serio e aumenta il ritmo della sua preparazione. Test vero, quello con il Karlsruhe anche se mancheranno molti giocatori che sono stati impegnati ai Mondiali con le rispettive Nazionali, Lautaro in testa. Scopriamo pronostico e quote di Karlsruhe-Inter in programma domenica 26 luglio alle ore 16.30. Chivu non avrà a disposizione i giocatori che sono stati al Mondiale anche se sono appena rientrati Bonny, Sucic e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Karlsruhe-Inter, per Chivu ecco il primo test da scudetto: pronostico e quote dei bookie

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SV AASEN 0-16 INTER | HIGHLIGHTS | PRIMO TEST STAGIONALE PER I RAGAZZI DI CHIVU

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