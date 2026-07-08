Secondo i bookmaker, la squadra considerata favorita per vincere il mondiale è una delle sei europee rimaste in gara, insieme a una squadra sudamericana e una africana. Attualmente sono otto le squadre ancora in corsa, ma le quote indicano che una di queste ha maggiori probabilità di trionfo rispetto alle altre. La competizione continua con molte nazionali ancora in corsa, ma le scommesse suggeriscono una preferenza marcata verso una formazione specifica.

Sono rimaste in otto, sei europee, una sudamericana e un'africana. Tutte con un sogno, alzare al cielo la coppa più bella. Solo una ce la farà e, secondo i bookmaker, la strada sembra piuttosto tracciata. Scopriamo allora come cambiano le quote vincente Mondiali 2026 in vista dei quarti di finale analizzando le lavagne dei principali siti di scommesse. Gli operatori non hanno dubbi: è la Francia la grande favorita per la vittoria del Mondiale nordamericano. Nonostante l'ostacolo Marocco ai quarti e l'eventuale semifinale contro Spagna o Belgio, le quote di successo di Mbappé e compagni sono nettamente le più basse tra quelle delle otto squadre rimaste in corsa: si va dal 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale, le quote: ecco chi è la grande favorita dei bookie

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