Karlsruhe Inter LIVE 1-0 | Civeja porta in vantaggio i tedeschi

Durante la partita tra Karlsruhe e Inter, Civeja ha segnato il gol che ha portato in vantaggio i tedeschi. La sfida si è svolta al BBBank Wildpark di Karlsruhe, con inizio alle 16:30. Questa è la seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.? 50? GOL DEL KARLSRUHE – Il neoentrato Civeja batte Di Gennaro con una conclusione dal centro dell’area di rigore nerazzurra. Colpevole Akinsanmiro per una brutta palla persa davanti la propria area di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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