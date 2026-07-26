Karlsruhe Inter LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo

Alle 16:30 si gioca al BBBank Wildpark di Karlsruhe la partita tra Karlsruhe Inter e un avversario non specificato. È la seconda amichevole estiva della squadra di Chivu, iniziata con il punteggio di 0-0. Il secondo tempo è appena iniziato. La partita si svolge in un contesto di preparazione pre-stagionale.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 45? Inizia il secondo tempo – Si ricomincia 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio dell’arbitro, 45? Recupero – Ci sarà un solo minuto di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com

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