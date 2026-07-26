Karlsruhe Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino dell’amichevole

Alle 16:30 si è svolta al BBBank Wildpark di Karlsruhe una partita amichevole tra la squadra locale e un avversario non specificato. Questa è la seconda amichevole estiva della stagione per la squadra allenata da Chivu. La partita ha visto le due squadre scendere in campo per un test pre-stagionale, con risultati e dettagli sul tabellino ancora da aggiornare. La sfida si è svolta in un contesto di preparazione alla stagione ufficiale.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 13:30. KARLSRUHE INTER, IL TABELLINO:. In attesa delle formazioni ufficiali Inter News 24. 🔗 Leggi su Internews24.com

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