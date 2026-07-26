Karlsruhe Inter LIVE 0-0 | Stankovic ci prova da fuori! Si va all’intervallo

All'intervallo la partita tra Karlsruhe Inter e l'avversario termina 0-0. Nel primo tempo, Stankovic ha tentato un tiro da fuori area senza successo. La gara si disputa al BBBank Wildpark di Karlsruhe alle 16:30.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio dell’arbitro, 45? Recupero – Ci sarà un solo minuto di recupero. 44? Rasoiata di Stankovic! – Conclusione forte e rasoterra da fuori area, Bernat para in tuffo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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