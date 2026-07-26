Alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe si è disputata la partita tra Karlsruhe e Inter, terminata 0-0. Durante l'incontro, Barella ha rischiato di commettere un errore grave, mentre Wanitzek ha colpito la palla da centrocampo, sfiorando un eurogol. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate senza segnare.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 18? Punizione da posizione intrigante per l’Inter – Batte Marello, la sua conclusione col mancino viene bloccata dalla barriera avversaria. 15? Che frittata dell’Inter! – Per poco Wanitzek non beffa Martinez con un tiro da centrocampo, dopo un banale retropassaggio sbagliato da Barella, che non si è capito né con Luis Henrique né con Bovio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Karlsruhe Inter LIVE 0-0: Barella rischia la frittata, Wanitzek vicino all’eurogol da centrocampo

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