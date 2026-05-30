PSG Arsenal LIVE 0-1 | si va all’intervallo

Al termine del primo tempo, il risultato tra PSG e Arsenal è 0-1. La partita si sta giocando alla Puskas Arena di Budapest, con inizio alle 18. La finale di Champions League 202526 prosegue con il punteggio di vantaggio per la squadra ospite. La gara continuerà nella seconda parte, con la possibilità di ulteriori segnature.

Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. 45? FINE PRIMO TEMPO – Squadre negli spogliatoi per l’intervallo. 6? GOL DELL’ARSENAL – Gunners avanti in contropiede. Palla rubata dopo un rimpallo fortunoso, Havertz si presenta davanti a Safanov e lo batte con un mancino alto sotto la traversa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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