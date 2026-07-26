Karlsruhe Inter LIVE 0-0 | occasione per Bisseck su assist in rabona di Barella

Da internews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16:30 si gioca al BBBank Wildpark di Karlsruhe la seconda amichevole estiva della squadra di Chivu contro l’Inter. Durante la partita, Bisseck ha avuto un’opportunità di segnare su un assist in rabona di Barella, ma la partita si è conclusa con un punteggio di 0-0.

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di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al  BBBank Wildpark  di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 34? Che azione dell’Inter! – Barella crossa in rabona, arriva Bisseck che calcia di prima, Bernat para.? 32? Ammonito Bovio – Fallo a centrocampo che impedisce la ripartenza avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

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