Bologna Inter LIVE | chiusura importante di Bisseck su Rowe

Notizia in breve

Un intervento decisivo di Bisseck ha fermato Rowe durante il match tra Bologna e Inter, in corso al Dall’Ara. La partita, valida per l’ultima giornata di Serie A 202526, è cominciata alle 18 e si sta disputando senza interruzioni. La fase difensiva del Bologna si è mostrata compatta, con Bisseck che ha bloccato un'azione offensiva dell’Inter. La gara prosegue con entrambe le squadre impegnate a ottenere il risultato finale.