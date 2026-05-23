Bologna Inter LIVE | chiusura importante di Bisseck su Rowe

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un intervento decisivo di Bisseck ha fermato Rowe durante il match tra Bologna e Inter, in corso al Dall’Ara. La partita, valida per l’ultima giornata di Serie A 202526, è cominciata alle 18 e si sta disputando senza interruzioni. La fase difensiva del Bologna si è mostrata compatta, con Bisseck che ha bloccato un'azione offensiva dell’Inter. La gara prosegue con entrambe le squadre impegnate a ottenere il risultato finale.

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di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 13? – Grande chiusura di Bisseck su Rowe che si era liberato entrando in area di rigore, ma non è riuscito a liberare il tiro per impensierire Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

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