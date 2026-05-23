Bologna Inter LIVE | chiusura importante di Bisseck su Rowe
Un intervento decisivo di Bisseck ha fermato Rowe durante il match tra Bologna e Inter, in corso al Dall’Ara. La partita, valida per l’ultima giornata di Serie A 202526, è cominciata alle 18 e si sta disputando senza interruzioni. La fase difensiva del Bologna si è mostrata compatta, con Bisseck che ha bloccato un'azione offensiva dell’Inter. La gara prosegue con entrambe le squadre impegnate a ottenere il risultato finale.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 13? – Grande chiusura di Bisseck su Rowe che si era liberato entrando in area di rigore, ma non è riuscito a liberare il tiro per impensierire Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com
Moviola Bologna Inter 4-3 d.c.r. | Mano di Bisseck e rigore revocato a Bonny!
Sullo stesso argomento
LIVE Alle 21 Bologna-Aston Villa, le ultime: Italiano con Rowe e Castro, Emery punta su Watkins(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.
Ultimissime Inter LIVE: il Bayern Monaco piomba su Bisseck. Assalto a PalestraIl bivio di Yann Bisseck: pilastro del futuro o sacrificato per il bilancio? Mercato Inter, all-in su Marco Palestra: ma l’assalto prescinde dal...
DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/gbSTul8 x.com
Discussione della partita: Bologna vs Inter | Serie A | 23 Maggio 16:00 UTC reddit
Il premio MVP della Serie A Enilive 2025/2026 come Migliore in Assoluto è stato assegnato al calciatore dell’Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter sul campo dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna facebook
LIVE Serie A, Bologna-Inter: Diouf a destra, Sucic play e davanti Lautaro-Pio Esposito | Segui la cronaca IN DIRETTAL’Inter di Cristian Chivu affronta il Bologna di Italiano nella trentottesima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta L’Inter fa visita al Bologna in Emilia nel primo anticipo del sabato vali ... interlive.it
Bologna-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Chivu con Lautaro e Pio in attaccoLa diretta live di Bologna-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it