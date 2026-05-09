Lecce Juve 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo!

Alle ore 21:00 si è aperto il secondo tempo della partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. La prima frazione si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite. La cronaca del match continuerà a seguire con aggiornamenti in tempo reale, mentre le analisi tecniche saranno disponibili nelle prossime ore.

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di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. Inizia il secondo tempo Fine primo tempo 1? di recupero 44? CONCEICAO DIFENSORE! – Gran recupero del portoghese in fase difensiva! Il suo recupero è riconosciuto anche da Spalletti con un applauso. 42? TIRO-CROSS CAMBIASO! – L’esterno bianconero in proiezione offensiva prova il tiro-cross ma la palla finisce di poco fuori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lecce Juve 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Juventus-Lecce 1-1: gli highlights | Serie A Notizie correlate Juve Galatasaray 3-1 LIVE: inizia il secondo tempo supplementare!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE: inizia il secondo tempodi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico Lecce-Juventus quote analisi 36ª giornata Serie A; Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Lecce-Juventus: il destino tra le mani; Tutte le notizie di calcio in Diretta. LIVE Lecce-Juve 0-1 all'intervallo: gol di Vlahovic che spreca il raddoppio. Super DiGre su CheddiraJuventus in vantaggio dopo 12 secondi! Cross di Cambiaso da sinistra, Siebert va a vuoto di testa, Tiago Gabriel non è reattivo e Vlahovic in area è bravo a fare... il centravanti. Controllo, tiro ... gazzetta.it Lecce-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlahovic in gol dopo 13 secondiLa diretta live di Lecce-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Lecce 0-1 #Juventus : Dusan Vlahovic! What was that, 12 seconds! #LecceJuve #SerieA #LecceJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com Match Thread: Lecce vs. Juventus | Serie A reddit