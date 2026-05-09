Lecce Juve 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo!
Alle ore 21:00 si è aperto il secondo tempo della partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. La prima frazione si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite. La cronaca del match continuerà a seguire con aggiornamenti in tempo reale, mentre le analisi tecniche saranno disponibili nelle prossime ore.
di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. Inizia il secondo tempo Fine primo tempo 1? di recupero 44? CONCEICAO DIFENSORE! – Gran recupero del portoghese in fase difensiva! Il suo recupero è riconosciuto anche da Spalletti con un applauso. 42? TIRO-CROSS CAMBIASO! – L’esterno bianconero in proiezione offensiva prova il tiro-cross ma la palla finisce di poco fuori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Lecce 1-1: gli highlights | Serie A
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