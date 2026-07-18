LIVE Australia-Italia 38-5 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo
La partita tra Australia e Italia nel Nations Championship di rugby 2026 è ripresa con il secondo tempo. Nessuna sostituzione è stata effettuata dalle squadre all'inizio della ripresa. La prima frazione si è conclusa con un punteggio di 38-5 in favore dell’Australia. La partita è trasmessa in diretta streaming e gli aggiornamenti continuano online.
CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Inizia la seconda frazione! 13.13 Non ci sarà nessun cambio nelle due formazioni a inizio secondo tempo. 13.10 Sino ad ora match impeccabile dei padroni di casa, che hanno dominato la sfida dal calcio d’inizio. 13.07 In casa Italia pochissime luci in questo primo tempo, con la meta di Michele Lamaro unico spunto positivo. 13.04 Ricordiamo che l’Italia è senza il coach Gonzalo Quesada, squalificato per alcune frasi dette nei confronti del team arbitrale nel post partita della sfida contro la Nuova Zelanda. 13.01 Prima frazione dominata dai padroni di casa, che hanno messo ben sei mete a referto. Italia inesistente in fase difensiva, dove sono totalmente mancati i placaggi per contrastare l’offensiva australiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
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