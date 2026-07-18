LIVE Australia-Italia 38-5 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

Notizia in breve

La partita tra Australia e Italia nel Nations Championship di rugby 2026 è ripresa con il secondo tempo. Nessuna sostituzione è stata effettuata dalle squadre all'inizio della ripresa. La prima frazione si è conclusa con un punteggio di 38-5 in favore dell’Australia. La partita è trasmessa in diretta streaming e gli aggiornamenti continuano online.