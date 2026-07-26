Karlsruhe Inter LIVE 0-0 | Iddrissou vicino al gol di testa

Allo BBBank Wildpark di Karlsruhe, la partita tra Karlsruhe Inter e la squadra avversaria termina senza reti. Al 90’, Iddrissou sfiora il gol di testa, ma la palla sfiora il palo. La partita è stata la seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. La gara si è conclusa in parità, senza reti segnate.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 7? Iddrissou! – Gran colpo di testa su cross di Marella dalla sinistra, reattivo Bernat che para in tuffo. 4? Tedeschi vicini al gol! – Cross dalla destra e colpo di testa in tuffo di Franke, decisiva la deviazione di Bisseck che manda in corner la sfera. 🔗 Leggi su Internews24.com

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