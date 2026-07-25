Nel secondo test amichevole pre-campionato, il match tra Standard Liegi e Juventus si è concluso con uno 0-0. Durante l'incontro, un tentativo di testa di Douglas Luiz è stato vicino alla rete. La partita è stata seguita con aggiornamenti sulla moviola, sui momenti salienti e sui cambi di formazione. Nessuna rete è stata segnata, e il risultato finale ha mantenuto il punteggio invariato fino al fischio finale.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. 28? ERRORE DI BOGA IN AREA – Contropiede orchestrato dall’ivoriano, che ha tanto spazio per incidere: prova ad entrare in area ma tarda il cross e viene murato. 27? TIRO LOCATELLI – Calcio d’angolo di Douglas Luiz, pallone respinto sui piedi di Locatelli al limite dell’area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve 0-0 LIVE: Douglas Luiz vicino al gol di testa

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Juventus vs Standard [DIRECTO] | Reacción a Douglas Luiz y Openda

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