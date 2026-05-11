Sette anni fa l’eurogol a San Siro ora segna da centrocampo in D! Nardò che rete di Calderoni!
Sette anni dopo il suo famoso gol a San Siro, il terzino di 37 anni ha segnato da centrocampo in una partita di Serie D. Durante l'incontro tra Martina e Nardò, Calderoni ha sfruttato un'uscita sbagliata del portiere avversario, realizzando un gol da lontano. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore della squadra ospite.
Un eurogol da metà campo, approfittando del posizionamento non impeccabile del portiere: in Martina-Nardò (poi finita 2-1), il terzino 37enne Marco Calderoni ha realizzato una rete incredibile. Nel 2019 si era messo in mostra con una botta dalla distanza in Serie A, che permise al Lecce di ottenere un pareggio in casa del Milan. Guarda il video (Credits: Telesveva).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Il silenzio cala su San Siro reddit
Come l'Inter dei record. Dopo 37 anni ecco uno scudetto festeggiato nel San Siro di casaL'Inter ha vinto lo scudetto. Il 21° della sua storia. Decisivo in questo senso il successo odierno contro il Parma, che ha permesso a San Siro. tuttomercatoweb.com