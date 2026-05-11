Sette anni fa l’eurogol a San Siro ora segna da centrocampo in D! Nardò che rete di Calderoni!

Sette anni dopo il suo famoso gol a San Siro, il terzino di 37 anni ha segnato da centrocampo in una partita di Serie D. Durante l'incontro tra Martina e Nardò, Calderoni ha sfruttato un'uscita sbagliata del portiere avversario, realizzando un gol da lontano. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore della squadra ospite.

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