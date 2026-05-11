Sette anni fa l’eurogol a San Siro ora segna da centrocampo in D! Nardò che rete di Calderoni!

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette anni dopo il suo famoso gol a San Siro, il terzino di 37 anni ha segnato da centrocampo in una partita di Serie D. Durante l'incontro tra Martina e Nardò, Calderoni ha sfruttato un'uscita sbagliata del portiere avversario, realizzando un gol da lontano. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore della squadra ospite.

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Un eurogol da metà campo, approfittando del posizionamento non impeccabile del portiere: in Martina-Nardò (poi finita 2-1), il terzino 37enne Marco Calderoni ha realizzato una rete incredibile. Nel 2019 si era messo in mostra con una botta dalla distanza in Serie A, che permise al Lecce di ottenere un pareggio in casa del Milan. Guarda il video (Credits: Telesveva).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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