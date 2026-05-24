Dimarco, difensore dell’Inter, ha terminato la stagione con prestazioni rilevanti. La sua presenza in campo si è tradotta in numeri significativi, contribuendo alle partite della squadra. La sua continuità e rendimento sono stati riconosciuti come punti di forza durante l’intera stagione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui risultati finali relativi alla partita o alla stagione.

Clamoroso dalla Turchia su Hakan Calhanoglu: il centrocampista spinge per l’addio e vuole firmare subito con il Galatasaray Brentford e Newcastle piombano su Aleksandar Stankovic: l’Inter esercita la recompra ma il futuro del centrocampista resta un rebus L’Inter pianifica il futuro dopo i trionfi con Chivu: ecco la rivoluzione sul mercato per difendere i titoli anche nella stagione 2026-27 Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, ancora Dimarco per i nerazzurri! L’MVP della stagione conclude con numeri da urlo

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L'INTER CHIUDE LA STAGIONE A BOLOGNA CON UN PAREGGIO! IN EVIDENZA DIOUF E IL SOLITO DIMARCO21

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Temi più discussi: Bologna - Inter (3-3) Serie A 2025; Pagelle di Bologna-Inter: Dimarco regala un capolavoro, Diouf dimostra di poter essere un giocatore da Inter; Bologna-Inter 3-3, le pagelle: Dimarco solito mvp (7,5), Diouf completa la rimonta (7). Chivu (6,5) chiude con un pari e due titoli; Bologna-Inter 3-3 pagelle e tabellino: Bernardeschi show, Rowe brilla, Diouf scatenato, Zielinski distratto, Dimarco e Pio Esposito lasciano il segno.

L'Inter fa una rimonta per pareggiare nel loro ultimo gioco della stagione. Bologna 3:3 Inter. reddit

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