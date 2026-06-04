Il mercato dell’Inter si concentra sull’acquisto di un esterno dall’Atalanta, con il giocatore che preferisce trasferirsi a Milano. La società nerazzurra accelera le trattative, anche se il prezzo rimane una questione aperta. Nel frattempo, la fiducia cresce nonostante la sfida contro il Manchester City, con la squadra che dà priorità a rafforzarsi per competere in futuro. La trattativa con l’Atalanta procede, ma ancora non ci sono dettagli definitivi sull’accordo economico.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri stringono i tempi per l’esterno dell’Atalanta: il giocatore dà la priorità a Milano, ma resta il nodo prezzo. Il mercato dell’ Inter si accende attorno al nome di Marco Palestra. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sui suoi canali social, il club nerazzurro sta registrando importanti passi in avanti nella trattativa per il giovane talento di proprietà dell’ Atalanta. La dirigenza interista ha allacciato nuovi e continui rapporti con l’entourage del calciatore, riscontrando un forte gradimento che fa ben sperare per la fumata bianca. « Aumenta la fiducia Inter su Marco Palestra lato giocatore dopo nuovi contatti anche nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, cresce la fiducia anche se c’è da battere il Manchester City: Palestra dà priorità ai nerazzurri

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